Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Розмова відбудеться в середу, 13 серпня, і до неї приєднається віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Про це пише Bloomberg.

Про це повідомив речник канцлера Німеччини Стефан Корнеліус. За його словами, у переговорах візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також прем’єри Італії, Польщі та Фінляндії.

Реклама

Деталі перемовин

Обговорять «подальші варіанти тиску на Росію», «підготовку можливих мирних переговорів» та питання територіальних претензій і безпеки.

Позиція України та Європи: Україна та її союзники наполягають на припиненні вогню та заморожуванні нинішньої лінії фронту як на першому кроці до подальших переговорів.

Вимоги Росії: Володимир Путін вимагає, щоб Україна поступилася всією територією Донбасу та Кримом, анексованим у 2014 році. Лише після цього він готовий почати переговори про довгострокову угоду.

Зеленський наголосив, що Україна не віддасть свої території, а європейські лідери підтвердили свою підтримку суверенітету України. Водночас європейські лідери стурбовані, що Трамп та Путін можуть укласти угоду, яка проігнорує їхні ключові вимоги.

Читайте також Європейські лідери хочуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що територіальне питання «має бути на столі переговорів». Він припустив, що це може означати визнання Україною втрати контролю над частиною території, але без офіційної відмови від суверенітету.

Напередодні Трамп погрожував санкціями проти Росії, але поки що утримувався від прямих дій. Також сьогодні міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч, щоб обговорити переговори щодо війни.

Реклама

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Також Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не з метою змістовних мирних зусиль. РФ не відмовиться від початкових цілей, а будь-які мирні угоди, найімовірніше, порушуватиме, щоб звинуватити Україну.