Політика
56
1 хв

Зеленський та Макрон у Парижі кілька годин розмовляли про мир: деталі

Переговори Зеленського з Макроном 1 грудня стосувалися закінчення війни та гарантій безпеки.

Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі 1 грудня

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі 1 грудня / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинні переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі. Головну увагу лідери приділили перемовинам заради закінчення війни та гарантіям безпеки для України.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

«Кілька годин говорили з Емманюелем. Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги — перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки», — йдеться в заяві українського президента.

Він наголосив, що мир повинен стати справді надійним, і війна повинна закінчитись якнайшвидше.

За словами Зеленського, зараз багато залежить від активності кожного лідера. Він також анонсував 1 грудня перемовини із лідерами інших держав.

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де його зустрів Макрон. Згідно з програмою візиту, після зустрічі тет-а-тет президент України мав відвідати виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Окрім того, за даними видання Axios, Зеленський у Парижі мав ще зустрітися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, аби той відзвітував про п’ятигодинну зустріч зі США.

56
