Зеленський та очільник МВС визначилися з новим головою ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої обговорили ситуацію з безпекою в регіонах та ліквідацію наслідків російських ударів.

Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram.

«Нарада з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, голова держави подякував за те, що ДСНС України працює чітко та що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання».

Під час наради міністр внутрішніх справ доповів про оперативну ситуацію та заходи щодо відновлення пошкодженої інфраструктури. Окрім того, обговорювали подальший розвиток Державної прикордонної служби України.

Президент і міністр також визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення, за словами Зеленського, відбудеться найближчим часом.

«Разом з Ігорем Клименком ми визначили кандидатури для нового керівника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Дейнеко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. І водночас військової справи не полишає. Окрім того, стало відомо, він перейде на іншу посаду в структурі Міністерства.