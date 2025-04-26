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Зеленський та Трамп провели зустріч у Базиліці Святого Петра: з’явилися перші фото
Президенти України та США зустрілися у Ватикані під час церемонії прощання з Папою.
Під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані у суботу, 26 квітня, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Базиліці Святого Петра.
За повідомленням речника президента Сергія Никифорова, зустріч тривала близько 15 хвилин.
Прессекретар Зеленського зазначив, що президенти домовилися продовжити переговори сьогодні. Наразі команди працюють над організацією продовження зустрічі.
На кадрах також присутні президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Очільник ОП Андрій Єрмак також прокоментував зустріч президентів.
«Конструктивно.», — написав Єрмак.
Нагадаємо, раніше Білий дім назвав розмову «продуктивною».