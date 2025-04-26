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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
983
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1 хв

Зеленський та Трамп провели зустріч у Базиліці Святого Петра: з’явилися перші фото

Президенти України та США зустрілися у Ватикані під час церемонії прощання з Папою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Зустріч Зеленського та Трампа

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

Під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані у суботу, 26 квітня, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Базиліці Святого Петра.

За повідомленням речника президента Сергія Никифорова, зустріч тривала близько 15 хвилин.

Прессекретар Зеленського зазначив, що президенти домовилися продовжити переговори сьогодні. Наразі команди працюють над організацією продовження зустрічі.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

На кадрах також присутні президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера / © Офіс президента України

Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера / © Офіс президента України

Очільник ОП Андрій Єрмак також прокоментував зустріч президентів.

«Конструктивно.», — написав Єрмак.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Telegram / Андрій Єрмак

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, раніше Білий дім назвав розмову «продуктивною».

Дата публікації
Кількість переглядів
983
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