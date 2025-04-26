Зеленський та Трамп провели зустріч у Базиліці Святого Петра: з’явилися перші фото

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

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Під час церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані у суботу, 26 квітня, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Базиліці Святого Петра.

За повідомленням речника президента Сергія Никифорова, зустріч тривала близько 15 хвилин.

Прессекретар Зеленського зазначив, що президенти домовилися продовжити переговори сьогодні. Наразі команди працюють над організацією продовження зустрічі.

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Офіс президента України

На кадрах також присутні президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера / © Офіс президента України

Очільник ОП Андрій Єрмак також прокоментував зустріч президентів.

«Конструктивно.», — написав Єрмак.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа / © Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, раніше Білий дім назвав розмову «продуктивною».