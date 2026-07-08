Зеленський і Трамп / © Associated Press

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У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.

Відео зустрічі двох президентів транслюють на YouTube-каналі Офісу президента.

Очільник України прибув до Туреччини напередодні, 7 липня, де стартував перший день саміту країн-членів оборонного Альянсу. Зеленський прилетів до Анкари з першою леді Оленою Зеленською.

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Українська делегація на чолі з президентом очікує результативного саміту НАТО. За повідомленнями ЗМІ, сторони обговорять припинення війни. Також серед пріоритетних цілей зустрічей з лідерами Альянсу:

оборонна взаємодія між Україною та союзниками,

безпекова взаємодія між Україною, Європою та Америкою,

посилення ППО для України (нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво).

За даними New York Post, Україна робить ставку на посилення тиску на Кремль. Це питання президент Зеленський планує обговорити з очільником США Трампом.

Саміт НАТО в Анкарі — що відомо

Нагадаємо, 7 липня в Анкарі розпочався дводенний саміт НАТО. Володимир Зеленський прибув до турецької столиці разом із першою леді в перший день Альянсу. Глава Білого дому Дональд Трамп прибув на саміт 7 липня, де зустрівся з господарем заходу — президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За інформацією Bloomberg, на полях саміту НАТО між українською та американською делегаціями відбудуться надзвичайно важливі переговори щодо подальшої стратегії ведення війни. Попри високі очікування Зеленського європейські політики відверто сумніваються, що американський очільник наважиться суттєво посилити санкційний тиск на Росію або відновити збройну допомогу для потреб фронту.

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