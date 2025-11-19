Зеленський та Туск обговорили диверсію на польській залізниці: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію з останніми атаками в Україні та диверсійні загрози в регіоні.

Про це повідомила пресслужба голови країни.

Прем’єр Туск висловив співчуття через загибель людей у Тернополі та поранення десятків українців унаслідок дронових і ракетних атак Росії. Зеленський подякував польському колезі за підтримку:

«Дякую за солідарність, Дональде. Наразі проводяться екстрені відновлювальні роботи», — написав президент.

Обговорили також інформацію від польських правоохоронних органів та розвідки щодо нещодавніх диверсій на польській залізниці. Зеленський повідомив:

«Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений».

Президент наголосив на готовності України до спільної роботи з Польщею: «Ми домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому».

Він також зазначив, що Україна вже впровадила необхідні заходи для захисту своєї інфраструктури: «В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям».

Зеленський підкреслив важливість співпраці та подякував Польщі за допомогу: «Цінуємо всю допомогу Польщі й завжди готові працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавній вибух на польській залізниці привернув увагу світової спільноти. Поліція почала розслідування терористичних диверсій, спрямованих на залізничну інфраструктуру, і встановила, що за ними стоїть іноземна розвідка. Крім того, слідство виявило зв’язок із Росією, який веде через територію України.