Зеленський та Умєров порозмовляли з Віткоффом: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров провели телефонну розмову зіспецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони узгоджують подальші контакти та наступні кроки.

Про це Умєров повідомив у Мережі.

Розмову з Віткоффом Умєров провів на шляху до України. До переговорів приєднався і Зеленський.

«Ключове — узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах», — поінформуй секретар РНБО.

Він зазначив, що постійно перебуває на зв’язку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Є домовленість про наступні контакти найближчим часом.

«Дякую, пане Президенте Дональде Трампе, за високу інтенсивність роботи американської команди», — додав Умєров.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня спільний мирний план готовий на 90%, проте два питання — статус територій та функціонування Запорізької АЕС — залишаються невирішеними. Водночас безпекові гарантії узгоджені на 100%.