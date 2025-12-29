- Дата публікації
Зеленський та Умєров порозмовляли з Віткоффом: про що йшлося
Рустем Умєров заявив про фактично щоденне продовження консультацій та опрацювання пунктів у документах.
Президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров провели телефонну розмову зіспецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони узгоджують подальші контакти та наступні кроки.
Про це Умєров повідомив у Мережі.
Розмову з Віткоффом Умєров провів на шляху до України. До переговорів приєднався і Зеленський.
«Ключове — узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах», — поінформуй секретар РНБО.
Він зазначив, що постійно перебуває на зв’язку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Є домовленість про наступні контакти найближчим часом.
«Дякую, пане Президенте Дональде Трампе, за високу інтенсивність роботи американської команди», — додав Умєров.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня спільний мирний план готовий на 90%, проте два питання — статус територій та функціонування Запорізької АЕС — залишаються невирішеними. Водночас безпекові гарантії узгоджені на 100%.