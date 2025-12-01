Зеленський та Умєров терміново зустрінуться в Парижі після перемовин у США – Axios розкрила подробиці

Володимир Зеленський та Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Очікується, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Парижі вже в понеділок, 1 грудня, щоб надати детальний звіт про п'ятигодинну зустріч.

Про це повідомляє видання Axios.

За повідомленнями українських чиновників, які говорили з Axios, переговори зі США були "складними" та "напруженими", хоча й продуктивними.

Ключовим моментом обговорення стало визначення фактичного кордону з Росією в рамках потенційної мирної угоди. Це питання, разом зі статусом Донбасу та членством України в НАТО, залишається головною проблемою у переговорному процесі.

Фінальний текст мирної угоди між Україною та Росією ще не погоджується, але переговори Києва зі США 30 листопада стали “кроком вперед”. Американська сторона підтвердила готовність надати Україні гарантії безпеки.

Париж як майданчик для координації

Зустріч Зеленського та Умєрова відбудеться під час візиту президента України до столиці Франції. У Парижі Зеленський також зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

Офіційне комюніке про візит зазначає, що лідери “обміняються думками щодо умов справедливого і сталого світу, упродовження дискусій у Женеві, американського плану тісної координації з нашими європейськими партнерами”.