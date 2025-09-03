ТСН у соціальних мережах

Зеленський та європейські лідери знову зателефонують Трампу: про що проситимуть

Макрон, Зеленський та деякі інші європейські лідери обговорять з Трампом гарантії для України.

Зустріч Володимира Зеленського та європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі

Зустріч Володимира Зеленського та європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі / © White House

Європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. В розмові візьме участь Володимир Зеленський.

Про це передає Sky News.

Кілька європейських лідерів, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський, зателефонують Дональду Трампу завтра вдень після саміту, щоб обговорити гарантії безпеки.

Згідно з запискою, з якою ознайомилося агентство Reuters, надісланою учасникам, близько 30 лідерів підбиватимуть підсумки «прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України». В записці додається, що гарантії безпеки є «необхідною передумовою для будь-якої майбутньої мирної угоди».

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа сьогодні ввечері перед переговорами, оскільки сьогодні він провів у Данії зустріч з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Раніше президент США Дональд Трамп нібито запропонував залучити китайських військових для участі в миротворчій місії в Україні.

