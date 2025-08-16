ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський терміново їде до США після розмови з Трампом

Президент України мав змістовну бесіду з Дональдом Трампом — вони обговорили результати зустрічі на Алясці.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідером США Дональдом Трампом та європейцями.

Про це він написав у Телеграм.

«Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з президентом Трампом. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації», — зазначив він.

«Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», — додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп зателефонував Зеленському. У розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

У Єврокомісії уточнили, що також відбувається окрема розмова Трампа з європейськими лідерами, без участі Зеленського.

Напередодні завершилися переговори на Алясці — там зустрілися Трамп та Путін. За попередніми даними, домовленостей про припинення вогню в Україні не досягнуто.

