- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1592
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський терміново їде до США після розмови з Трампом
Президент України мав змістовну бесіду з Дональдом Трампом — вони обговорили результати зустрічі на Алясці.
Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідером США Дональдом Трампом та європейцями.
Про це він написав у Телеграм.
«Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з президентом Трампом. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації», — зазначив він.
«Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», — додав він.
Нагадаємо, Дональд Трамп зателефонував Зеленському. У розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.
У Єврокомісії уточнили, що також відбувається окрема розмова Трампа з європейськими лідерами, без участі Зеленського.
Напередодні завершилися переговори на Алясці — там зустрілися Трамп та Путін. За попередніми даними, домовленостей про припинення вогню в Україні не досягнуто.