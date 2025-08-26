- Дата публікації
"Зеленський теж не зовсім невинний" – Трамп знову шукає крайніх у війні
Трамп відреагував на слова Лаврова про «нелегітимність» Зеленського і повторив свою тезу, що нібито Україна не зможе перемогти Росію.
Президент США Дональд Трамп знову «накинувся» з критикою на свого українського колегу і заявив, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у врегулюванні війни.
Про це глава Білого дому сказав на брифінгу під час розмови з журналістами.
«Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє»,
– сказав американський президент, говорячи про закінчення війни в Україні.
Також Трамп вкотре звинуватив Байдена, але «дісталося» і Україні.
«Я впевнений, що Україна думала, що переможе. Ви переможете когось, хто в 15 разів більший за вас? Байден не повинен був цього допустити», — заявив він.
На запитання про коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що РФ не зацікавлена в мирній угоді з Україною, і Путін не підписуватиме угоду із Зеленським, бо вважає його нелегітимним, президент США відповів коротко та різко.
«Неважливо, що вони кажуть. Усі лише позують. Це все нісенітниця», — сказав Трамп.
