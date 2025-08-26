"Зеленський теж не зовсім невинний" – Трамп знову шукає крайніх у війні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову «накинувся» з критикою на свого українського колегу і заявив, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у врегулюванні війни.

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу під час розмови з журналістами.

«Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє»,

– сказав американський президент, говорячи про закінчення війни в Україні.

Також Трамп вкотре звинуватив Байдена, але «дісталося» і Україні.

«Я впевнений, що Україна думала, що переможе. Ви переможете когось, хто в 15 разів більший за вас? Байден не повинен був цього допустити», — заявив він.

На запитання про коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що РФ не зацікавлена ​​в мирній угоді з Україною, і Путін не підписуватиме угоду із Зеленським, бо вважає його нелегітимним, президент США відповів коротко та різко.

«Неважливо, що вони кажуть. Усі лише позують. Це все нісенітниця», — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп пояснив, як США допомагають Україні.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чому Трамп насправді хоче зустрічі Зеленського з Путіним.