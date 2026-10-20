Кремлівський диктатор Владімір Путін, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф планує вирушити до Росії з пропозиціями щодо завершення війни в Україні. Серед можливих варіантів — зустріч трьох президентів за одним столом.

Про це повідомляє Politico.

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Перед поїздкою до Росії Віткофф провів переговори із Зеленським у столиці Норвегії Осло. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який приймав зустріч, назвав переговори конструктивними. За його словами, у середу, 21 жовтня, Віткофф має прибути до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським керівництвом і передати напрацьовані американськими та європейськими партнерами пропозиції.

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Стере зазначив, що ці контакти можуть відкрити шлях до переговорів на рівні лідерів. Якщо ідею підтримають усі сторони, це буде перший такий тристоронній саміт від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Що Зеленський сказав про можливі переговори

Після зустрічі в Осло український президент заявив, що питання майбутнього українських територій можуть вирішувати лише лідери держав. Він також наголосив, що будь-яка мирна угода має передбачати реальні гарантії безпеки для України, а Київ повинен безпосередньо брати участь у її підготовці.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна не дали результату. За даними Politico, Кремль останнім часом наполягав, що така зустріч може відбутися лише в Москві. Наразі невідомо, чи погодиться російський президент на запропонований США тристоронній формат.

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна — останні новини

Ще у вересні Володимир Зеленський заявляв, що тристороння зустріч у Маямі за участю Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися в грудні під час саміту G20. Україна, за його словами, готова підтримати такий формат, якщо він матиме реальний результат.

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Згодом Зеленський пояснив свою позицію щодо контактів із лідерами США та Росії. Він заявив, що легше домовлятися з Трампом, ніж із Путіним, і наголосив, що, на його думку, російський лідер не зацікавлений у справжньому завершенні війни. Президент України також застеріг, що територіальні претензії Москви можуть не обмежуватися Донбасом.

Напередодні стало відомо, що Путін запропонував зустрітися з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення війни в Україні — без участі Зеленського. За даними The Wall Street Journal, цей формат могли розглядати для саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді. Саміт щодо України без Зеленського наразі залишається лише пропозицією: у Кремлі визнавали, що остаточного розуміння щодо зустрічі та її порядку денного немає.

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