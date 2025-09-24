Зеленський: Трамп розуміє, що Україна не може «обмінятися територіями» з Росією

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розуміє, що Україна не може йти на обмін територіями з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, під час останньої розмови з американським лідером вдалося досягти взаєморозуміння.

Реклама

«На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його позиція змінилася», — наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. За його словами, для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО.