Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський: три наступальні кампанії РФ провалилися, але ворог готує ще дві

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зірвала три російські наступальні місії, а попереду Кремль планує ще дві важкі кампанії.

Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News підкреслив, що всі останні наступальні дії Російської Федерації завершилися провалом.

«В цілому я дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії – а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії – три останні їхні місії провалилися. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал», — сказав президент.

Він нагадав, що саме про це говорив європейським лідерам і в Білому домі з президентом Дональдом Трампом та його оточенням. Зеленський наголосив, що твердження Росії про можливу окупацію Сум є «брехнею і маніпуляцією». «Я говорив, що руським не вдасться взяти наш Схід, і те, що вони вам розповідають про те, що вони можуть окупувати місто Суми, – все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. І так ми і спрацювали», — зазначив він.

Глава держави повідомив, що три російські кампанії провалилися через значні втрати. «Програли, тому що там велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки. Вони зараз дуже напружені. Ми чуємо їх, ми їх слухаємо. Моральний стан бійців дуже поганий», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз необхідно підтримувати українських воїнів морально і матеріально. «Їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю і фінансами від наших партнерів, бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів, дронів і РЕБ. Цим треба зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції Російської Федерації. Я в цьому абсолютно впевнений», — заявив він.

Зеленський наголосив, що три ворожі операції зірвані. «На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали і зірвали три операції. Дві наступальні операції повністю зірвали і третю, я думаю, якщо чесно, день-два і ми зрозуміємо, що вони зазнали втрат і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще 1–2 доби, щоб про це сказати публічно. Тому що наші хлопці там діють на одному напрямку – важливі дії зараз», — пояснив він.

Водночас президент попередив, що російська армія готує ще два нових наступи восени. «Ну і вони готуються до ще двох наступальних операцій восени. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. А Путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює. Але, безумовно, є ж графіки, є у нього доповіді, в якийсь момент він все це побачить», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив справжню причину, чому Путін пропонує переговори в Москві.

Володимир Зеленський розповів, чи погодиться на зустріч з Путіним і Трампом.

