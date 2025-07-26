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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський: Тиск на РФ посилюється, наступний рік без війни – реальність

Володимир Зеленський розповів, як Україна тисне на партнерів для фінального нокауту Росії.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік без війни — реальність.

Глава держави пояснив у вечірньому відеозверненні 26 липня, що для цього потрібно.

«Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога — економічні втрати — дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні», — наголосив він.

Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає. Він нагололсив, що зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію — натиснути так, щоб уже наступного року війни не було.

«Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього», — зазначив він.

Президент також повідомив, що у нього була розмова з ГУР.

«Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, — те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні», — резюмував він.

Раніше директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара назвав неочікувану причину та ймовірну дату закінчення війни.

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