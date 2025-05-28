Зеленський у Німеччині: про що домовляється президент, деталі візиту

Володимир Зеленський (ліворуч) та Фрідріх Мерц (праворуч) / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 28 травня прибув до Берліна з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з Боку Німеччини та пошуку шляхів щодо припинення вогню у війні з Росією.

Що відомо про візит президента України до Німеччини — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

З чим поїхав Зеленський до Берліна

Президент України приїхав на переговори з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром

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Ключовими темами візиту були питання підтримки України та міжнародні зусилля з досягнення припинення вогню у війні з Росією, зокрема:

фінансова підтримка країни;

обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії;

перспективи подальшої військової підтримки, у тому числі питання постачання озброєння;

посилення економічного партнерства та зустріч із представниками німецького бізнесу.

Дозвіл на удари далекобійними ракетами по Росії

Напередодні візиту Зеленського до Берліна, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США скасували обмеження щодо далекобійного озброєння, яке постачається до України. Дальність дії таких ракет сягає 500 км, що дозволяє уражати цілі в Москві.

Згодом, як повідомляє видання Bloomberg, Мерц повідомив, що обмеження на застосування далекобійної зброї Україною були зняті кілька місяців тому. Він зазначив, що Україна має право використовувати отриману зброю, у тому числі за межами своїх кордонів.

«Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження по дальності, зняли ці обмеження. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів», — сказав він.

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Також Мерц вказав, що відмова Росії від посередництва Ватикану свідчить про її небажання припиняти війну.

Німецькі ракети Taurus для України

Тим часом німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомляє, що заява канцлера Мерца про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю викликала суперечки.

У статті йдеться про те, що рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus досі не ухвалено, що суперечить словам Мерца.

Військовий експерт Ніко Ланге підкреслив, що зняття обмежень має сенс лише за умови постачання Україні зброї з більшою дальністю.

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«Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому разі, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю», — сказав Ланге.

Згодом Bild повідомило, що очікувати прориву з ракетами Taurus не варто — питання залишається фактично табуйованим. Однак Німеччина може надати додаткові РСЗВ Mars II (дальність до 85 км) та боєприпаси до них.

Проблема в тому, що росіяни ефективно глушать GPS-наведення цих ракет, а їхня дальність недостатня для ударів по глибокому тилу.

Своєю чергою у Берліні не відкидають передавання Taurus Україні, але просять мовчати, пише видання Tagesschau.

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«Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну», — сказав Фрай в інтерв’ю виданню Welt. За його словами, Німеччина зробить усе, що буде потрібно для допомоги Києву.

Водночас він розкритикував те, як активно тема обговорюється в публічному просторі: «На жаль, це питання обговорюється публічно». На його думку, така стратегія неправильна, і він не має наміру її підтримувати.

Також Берлін розглядає фінансування українських розробок — зокрема, ракет з дальністю до 2500 км. Ймовірно, буде оголошено про нові поставки ППО IRIS-T, але їхнє виконання може затягнутися до кінця 2020-х років.

Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних ракет в Україні

На спільній пресконференції із Володимиром Зеленським 28 травня, Фрідріх Мерц оголосив про фінансування виробництва ракет далекого радіусу дії в Україні. Він повідомив, що міністри оборони Німеччини та України підпишуть відповідну заяву.

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«Ми хочемо змінити це виробництво, ми хочемо, щоб воно було спільним. Ми будемо це підтримувати і не будемо говорити про деталі публічно. Ми будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалась та тримала оборону. Власне, ми про це будемо ще говорити», — зазначив канцлер.

Також Мерц назвав цю угоду початком нової військово-промислової співпраці між Україною та Німеччиною, підкресливши її значний потенціал. Окрім того, Німеччина виділить кошти на закупівлю терміналів супутникового зв’язку Starlink для України.

Канцлер також наголосив, що його країна продовжить та розширить військову підтримку України, щоб забезпечити її здатність протистояти російській агресії як зараз, так і в майбутньому.

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про новий етап у відносинах між двома країнами. Він підкреслив, що російська агресія зблизила Україну та Німеччину як на рівні урядів, так і на рівні суспільств.

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Мерц анонсував проведення українсько-німецьких міжурядових консультацій наприкінці цього року — перших за багато років.

«Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати. Тому наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації», — повідомив Мерц.

Також канцлер ФРН зазначив, що майже всі міністри німецького уряду активно працюють з українськими колегами, і цю взаємодію планують розширювати.

Канцлер також наголосив, що, попри війну, обидві країни працюють над спільним майбутнім.

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Окрім того, Фрідріх Мерц наголосив, що Київ уже кілька тижнів готовий до негайного та безумовного припинення вогню і до початку переговорів з РФ.

Після пресконференції Мерц і Зеленський обговорили з німецькими бізнесменами перспективи співпраці в таких сферах, як енергетика, інфраструктура, сільське господарство, машинобудування та медична техніка.

Заяви президента України у Берліні

Під час спілкування із журналістами у Берліні, Володимир Зеленський повідомив, що жодних змін чи сигналів щодо скасування обмежень на використання далекобійної зброї він не чув.

Також він анонсував домовленості щодо ППО та виробництва дронів із Німеччиною, назвавши їх «дуже важливими» для України та такими, що не дозволять РФ продовжувати воєнний терор.

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«Дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Я хотів би за це подякувати. Хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російський терор», — сказав президент України.

Окрім того, Зеленський повідомив, що до літа 2026 року армія РФ матиме можливість вести війну, адже вплив санкцій вона відчує лише тоді.

«Ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це (тиск — ред.) відчувати. Але їхня армія, яку вони годують фінансами, буде відчувати це, починаючи від наступного року, десь від літа, від червня 2026 року. Це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли воювати від самого початку. Але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що змінить скасування заборони для України на удари західною зброєю по військових об’єктах РФ без жодних територіальних обмежень.

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