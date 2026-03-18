Зеленський у Британії: світ увійшов у нову епоху війни дронів і штучного інтелекту

Володимир Зеленський / © president.gov.ua

Під час звернення до парламенту Великої Британії президент України Володимир Зеленський наголосив, що сучасний світ вступив у нову епоху — епоху технологічної війни.

За його словами, розвиток дронів і штучного інтелекту кардинально змінює характер бойових дій і створює нові глобальні ризики.

Світ має випереджати загрози

Президент підкреслив, що лідери мають не просто реагувати на виклики, а випереджати їх, створюючи ефективну систему безпеки.

«Ми маємо забезпечити реальну безпеку — вдома, на вулицях і на рівні держави», — наголосив Зеленський.

Він додав, що без безпеки неможливі ані економічний розвиток, ані нормальне життя людей.

Україна вже має унікальний досвід війни

Глава держави зазначив, що Україна фактично стала прикладом того, як змінюється сучасна війна.

Зокрема, дешеві технології дозволяють здійснювати масштабні атаки, що раніше вимагали значно більших ресурсів.

Водночас Україна змогла знайти ефективніші способи протидії таким загрозам.

Загроза глобальна — жодна країна не в безпеці

Зеленський попередив, що сучасні технології роблять війну глобальною, а відстані більше не є захистом.

За його словами, ракети та дрони можуть вражати цілі на тисячі кілометрів, тому жодна країна не може залишатися осторонь.

Подяка Великій Британії

Президент також подякував Великій Британії за підтримку України від початку повномасштабної війни.

Він наголосив, що українці довіряють британцям і цінують їхню роль у захисті безпеки Європи.

Зеленський фактично окреслив нову реальність — війна стає технологічною, глобальною і швидкою, а безпека залежить від здатності держав адаптуватися до цих змін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта для захисту країн Перської затоки від іранських дронів-камікадзе.

Тим часом прем’єр Британії Кір Стармер під час особистої зустрічі з президентом України сказав, чого не можна допустити через війну в Ірані.