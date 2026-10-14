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Зеленський у Британії зустрінеться з королем Чарльзом III: які рішення готують для України
Зеленський анонсував важливі рішення у Британії.
У середу, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Великої Британії.
Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Сьогодні у президента запланована аудієнція з королем Чарльзом III, а також зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом.
За словами глави держави, сторони обговорять широкий спектр питань безпеки та готують рішення, які мають посилити Україну.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили наслідки російського удару по Києву, а також подальші дипломатичні контакти зі США. Глава держави також наголосив, що Україна вже вдруге не отримала від партнерів завчасного попередження про запуск балістичних ракет.