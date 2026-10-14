Зеленський у Британії зустрінеться з королем Чарльзом III: які рішення готують для України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У середу, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Великої Британії.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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Сьогодні у президента запланована аудієнція з королем Чарльзом III, а також зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом.

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За словами глави держави, сторони обговорять широкий спектр питань безпеки та готують рішення, які мають посилити Україну.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили наслідки російського удару по Києву, а також подальші дипломатичні контакти зі США. Глава держави також наголосив, що Україна вже вдруге не отримала від партнерів завчасного попередження про запуск балістичних ракет.

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