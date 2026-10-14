ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Зеленський у Британії зустрінеться з королем Чарльзом III: які рішення готують для України

Зеленський анонсував важливі рішення у Британії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У середу, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Великої Британії.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Сьогодні у президента запланована аудієнція з королем Чарльзом III, а також зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом.

За словами глави держави, сторони обговорять широкий спектр питань безпеки та готують рішення, які мають посилити Україну.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили наслідки російського удару по Києву, а також подальші дипломатичні контакти зі США. Глава держави також наголосив, що Україна вже вдруге не отримала від партнерів завчасного попередження про запуск балістичних ракет.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie