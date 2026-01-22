Зеленський у Давосі закликав дати потиличник Орбану

Президент Зеленський у Давосі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Давосі різко розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана.

Зеленський наголосив, що всі знають про сили, які намагаються знищити Європи. За його словами, ці сили діють вільно, навіть діють усередині Європи.

«Кожен Віктор, який живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви», — сказав Зеленський.

Легко здогадатися, про якого конкретно європейського лідера він тут натякає — скандального прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Давосі завершилася.

Зеленський оцінив результати переговорів, назвавши зустріч «хорошою, продуктивною й змістовною».