Зеленський у Дубліні вручив нагороди родинам ірландських військових, які загинули за Україну (фото)
Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з родинами ірландських військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи Україну, та вручили посмертні державні нагороди їхнім дітям.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час офіційного візиту до Ірландії зустрілися з родинами ірландських добровольців, які загинули у війні проти російської агресії. Глава держави передав дітям полеглих воїнів — солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука — ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якими їх було удостоєно посмертно.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський у Дубліні вручив нагороди родинам ірландських військових, які загинули за Україну (фото) (6 фото)
Зеленський висловив глибокі співчуття родинам загиблих та наголосив, що їхні близькі заплатили найвищу ціну за свободу України. Він підкреслив, що для нашої держави є честю мати серед своїх захисників людей, які, живучи далеко від України, свідомо стали на бік добра та віддали життя за свободу.
«Дякую за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу. Дуже пишаємося такими сильними людьми. Усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни», — зазначив президент.
Зустріч стала одним із ключових гуманітарних моментів візиту української делегації до Ірландії та символом міжнародної солідарності у боротьбі проти російської агресії.
Тим часом українцям в Ірландії доведеться звикати до нових реалій. Пані посол Лариса Герасько прокоментувала скорочення допомоги та закликала біженців активно шукати роботу.