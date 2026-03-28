Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років

Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до держави Катар. У Досі глава держави провів ключові переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Головним результатом зустрічі стало підписання стратегічної угоди, яка визначає оборонну співпрацю між країнами на найближче десятиліття.

Про це глава держави написав в Telegram.

Центральною темою переговорів стало забезпечення захисту життя та зміцнення оборонних спроможностей обох держав. За словами Зеленського, сторони дійшли згоди щодо довгострокового партнерства.

Реклама

«Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років», — повідомив президент.

Одразу після завершення офіційної частини зустрічі начальники генеральних штабів України та Катару підписали відповідний документ. Угода має конкретний практичний зміст: вона передбачає запуск спільних проєктів в оборонній індустрії, створення співвиробництв та розгортання технологічних партнерств між провідними компаніями двох країн.

Під час розмови з Еміром та Прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані Зеленський детально поінформував катарську сторону про безпекову ситуацію в Україні. Окремий акцент було зроблено на постійних атаках з боку Росії та її дедалі тіснішій співпраці з іранським режимом.

Глава держави наголосив на критичній важливості посилення української системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення та інфраструктури. Україна розраховує на відповідну підтримку з боку Катару та інших міжнародних партнерів у цьому питанні.

Реклама

Президент висловив вдячність Його Високості шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані за теплий прийом та готовність до конкретних кроків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав поїздку країнами Перської затоки, під час якої планує провести низку важливих зустрічей та обговорити питання безпеки.

За інформацією джерел, Україна пропонує партнерам у регіоні співпрацю у сфері протидії дронам, зокрема ділитися власним досвідом перехоплення безпілотників, отриманим під час війни.

Йдеться, зокрема, про можливість укладення домовленостей у сфері повітряної безпеки з окремими країнами регіону. Водночас Україна розраховує на підтримку у вигляді сучасного озброєння, зокрема ракет, необхідних для протидії російським атакам.

Реклама

Також повідомляється, що до країн Близького Сходу вже були направлені українські фахівці для обміну досвідом у сфері захисту від безпілотників.

До слова, 27 березня Зеленський повідомив, що Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонну співпрацю, який створює базу для інвестицій, технологічного партнерства та обміну досвідом у боротьбі з атаками. Окрім оборони, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, співпрацю Росії з Іраном та взаємодію в енергетичній сфері.