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Зеленський у Лондоні зустрінеться з лідерами Британії, Франції та Німеччини
Головною метою зустрічі є координація дій для активізації процесу припинення війни Росії проти України.
Президент України Володимир Зеленський 7 червня зустрінеться у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За даними видання, переговори відбудуться ввечері в британській столиці. Очікується, що сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання війни та посилення дипломатичних зусиль задля досягнення миру.
Зазначається, що головною метою зустрічі є координація дій Франції, Німеччини та Великої Британії для активізації процесу припинення війни Росії проти України.
Також серед ключових тем переговорів будуть перспективи нових контактів і можливих перемовин із Росією.
Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує зібрати лідерів ключових європейських країн у Берліні, щоб підготувати спільний підхід до Дональда Трампа перед самітом НАТО.
Ми раніше інформували, що диктатор Путін залишається відданим своїм воєнним цілям, власній теорії перемоги та нинішньому способу ведення війни в Україні.