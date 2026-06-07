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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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78
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Зеленський у Лондоні зустрінеться з лідерами Британії, Франції та Німеччини

Головною метою зустрічі є координація дій для активізації процесу припинення війни Росії проти України.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Зеленський на зустрічі з лідерами Європи

Зеленський на зустрічі з лідерами Європи / © Facebook Андрія Сибіги

Президент України Володимир Зеленський 7 червня зустрінеться у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними видання, переговори відбудуться ввечері в британській столиці. Очікується, що сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання війни та посилення дипломатичних зусиль задля досягнення миру.

Зазначається, що головною метою зустрічі є координація дій Франції, Німеччини та Великої Британії для активізації процесу припинення війни Росії проти України.

Також серед ключових тем переговорів будуть перспективи нових контактів і можливих перемовин із Росією.

Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує зібрати лідерів ключових європейських країн у Берліні, щоб підготувати спільний підхід до Дональда Трампа перед самітом НАТО.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін залишається відданим своїм воєнним цілям, власній теорії перемоги та нинішньому способу ведення війни в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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