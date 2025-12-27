ТСН у соціальних мережах

Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом: про що говоритимуть

Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня в Палм-Біч, щоб обговорити мирне врегулювання.

Про це пише The Wall Street Journal.

Базовий план із 20 пунктів має чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа. Без згоди кожної із них його підписання неможливе. Зустріч на рівні лідерів має поставити крапку в питаннях, які неможливо вирішити на рівні радників.

«Мирний план» України включає гарантії безпеки, чисельність ЗСУ в мирний час, вибори президента, угоди про ненапад і подальший розвиток України.

Раніше Зеленський говорив про те, що два пункти залишаються спірними — це статус ЗАЕС та територіальне питання, тобто чи змушена буде Україна вивести війська з неокупованої росіянами частини Донецької області.

Ці питання український президент також планує обговорити з Дональдом Трампом.

«У нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і США. Є рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова. І питання — підписувати або не підписувати, на мій погляд, — це вже друге питання, залежно від того формату, як мине наша зустріч», — сказав Зеленський.

Водночас, зазначає WSJ, поки що незрозуміло, чи прийме Росія угоду в тому вигляді, в якому вона була досягнута між Києвом і Вашингтоном

«Одна з ключових цілей для України та її європейських союзників — переконати Трампа в тому, що реальною перешкодою для миру є президент Росії Володимир Путін, а не Зеленський», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, напередодні американський президент заявив в інтерв’ю Politico, що врегулювання війни, яку РФ розв’язала проти України, залежить від його позиції, а не Зеленського.

«У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Подивимося, що у нього буде», — сказав. Він додав також, що сподівається поговорити з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас в інтерв’ю New York Post Трамп заявив, що оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди під час візиту президента Зеленського 28 грудня. «Я думаю, у нас є хороші шанси на це», — прокоментував він.

25 грудня Зеленський повідомив, що провів розмову із представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої обговорили «деякі суттєві подробиці роботи». Присутні були й представники української делегації, які були на переговорах у Маямі.

