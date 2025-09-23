ТСН у соціальних мережах

Зеленський у Нью-Йорку провів низку зустрічей: що відомо

Президент зустрівся з керівницею МВФ, Вселенським Патріархом та спецпредставником президента США.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Нью-Йорка для участі у Генеральній Асамблеї ООН, провів низку зустрічей.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

У повідомленні вказується, що Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

«Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ», — зазначив президент.

Сторони приділили окрему увагу порушенням Росією повітряного простору країн — членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені.

«Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників — держав та інституцій — на агресивні провокації, Росія продовжить їх», — заявив Зеленський.

Крім того, український президент зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм та обговорив шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні.

«Поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями нашої співпраці з американською командою та запросив Його Всесвятість приїхати до України», — зазначив український президент.

Також Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом.

«Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у Генасамблеї ООН, зустрічей з понад 20 світовими лідерами.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі своїм казахстанським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.

