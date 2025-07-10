Зеленський у Римі зробив відверту заяву про Путіна та мир

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри сигнали з боку Росії про начебто прагнення до миру, президент країни-агресорки Володимир Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство.

Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України (URC) у Римі.

«Лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реального миру, реальних переговорів та припинення вогню. Москва посилала ці сигнали, і це все було частиною їхньої пропаганди. Спроби сказати, що Україна не хотіла миру», — заявив президент.

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Він зазначив, що тоді Україна сказала — повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася до миру.

«І зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство«, — констатував український лідер.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня Росія вкотре влаштувала масовану атаку по Україні ракетами і дронами. Після ударів Зеленський заявив, що агресорка нарощує свій терор проти українських міст, тому треба «бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору».

Своєю чергою у Кремлі після атаки по україні зробили цинічну заяву. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що Кремль надає перевагу тому, аби досягати цілей «СВО» (війни проти України) «мирними засобами», та готовий до перемовин з Києвом.

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