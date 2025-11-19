Мирні переговори із Росією: чи вдасться Україні відновити процес та що стоїть за таємним планом Трампа

Україна намагається відновити діалог із Росією / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада провів переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Окрім того, незабаром він зустрінеться з високопосадовцями Міноборони США в Києві.

Як зазначають західні медіа, ці візити — частина нової дипломатичної спроби відновити переговорний процес щодо припинення вогню в Україні.

Водночас ЗМІ також пишуть про таємний «мирний план» щодо завершення війни в Україні, який розробляє адміністрація президента США Дональда Трампа разом із РФ.

Що відомо про спроби відновити переговорний процес та таємну угоду щодо припинення вогню — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Спроба України відновити мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для низки високорівневих зустрічей, спрямованих на активізацію переговорних процесів та наближення закінчення війни.

Зокрема, 19 листопада глава української держави уже зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Зробити все можливе, щоб наблизити закінчення війни, є головним пріоритетом України», — заявляв напередодні свого візиту Зеленський, підкресливши, що планує «оживити переговори» та обговорити з президентом Туреччини, як встановити «справедливий мир» в Україні.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що український президент обговорить деталі певної «таємної угоди» в Туреччині.

Водночас, як зазначали медіа, зусилля щодо мирних переговорів набирають обертів, проте між Україною, РФ та США виникла напружена пауза через таємні консультації щодо «дорожньої карти» припинення війни.

Окрім того, видання Bloomberg повідомляло, що Зеленський під час свого візиту ймовірно скористається посиленим тиском США на Росію. За даними Bloomberg, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може передати результати проведених зустрічей (зокрема, щодо можливого обміну полоненими) російській стороні, яка цього разу не делегує своїх представників.

Туреччина хоче перезапустити Стамбульський процес

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції із Зеленським заявив, що Анкара виступає за відновлення Стамбульського формату перемовин щодо України, причому у «більш широкому та змістовному форматі».

За його словами, Туреччина й надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та готова допомагати у пошуку рішень, які можуть наблизити завершення війни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

«Туреччина завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні», — наголосив Ердоган.

Водночас Зеленський повідомив, що наразі активізувалися багато процесів, однак подробиць про що саме йдеться він не надав.

«Зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємося зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися. Немає альтернативи миру», — наголосив український лідер.

Таємний план США та РФ щодо припинення війни в Україні — що відомо

Іноземне медіа Axios повідомляло, що Адміністрація Дональда Трампа в секретному режимі розробляє масштабний 28-пунктовий план припинення війни в Україні, який вже обговорюється з Києвом і Москвою.

За даними джерел видання, план поділено на чотири блоки:

припинення війни в Україні;

гарантії безпеки;

безпека в Європі;

майбутні відносини США з Україною та Росією.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює роботу над документом і вже провів інтенсивні переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим у Маямі, який заявив, що Москва вперше відчула, що її позицію «справді почули».

Віткофф також провів переговори з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. У Білому домі вважають, що «настав момент зупинити вбивства» і сподіваються залучити до плану Україну та ЄС.

«Час для цього плану — зараз. Але всі сторони мають бути практичними й реалістичними», — сказав американський високопосадовець у коментарі Axios.

Водночас агентство Reuters зазначає, що Київ справді отримав «сигнали» про пакет пропозицій США, які Вашингтон обговорював з РФ.

«Україна не брала жодної участі в підготовці цих пропозицій», — додав український чиновник у коментарі для видання.

Своєю чергою видання Politico повідомляє, що рамкову мирну угоду з Росією, яку готуються США можуть представити Києву вже цього тижня, або до кінця місяця.

Там підкреслили, що у розробці деталей плану не брали участі Україна та європейські союзники США.

Politico зазначає, що мова йде про вирішення таких спірних питань, як:

захоплені Росією території,

доля викрадених українських дітей;

гарантії безпеки для України.

За інформацією джерел Politico, угоду мають подати Зеленському як уже сформовану реальність, і Вашингтон очікує, що президент України не матиме іншого вибору, окрім як погодитися.

Хоча європейські країни поки що не залучені до переговорів, у низці столиць ЄС вже висловлюють занепокоєння амбітністю та розмахом цих ініціатив.

Високопосадовці Пентагону в Києві — для чого вони приїхали

До Києва з неоголошеним візитом прибули міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж — найвищі представники Пентагону, які вперше відвідали Україну під час адміністрації Трампа, повідомляють Wall Street Journal та Politico. Візит американської делегації не був анонсований заздалегідь через його чутливий характер.

За даними медіа, високопосадовці адміністрації Дональда Трампа, Дрісколл і Джордж, прибули до Києва для зустрічей із Зеленським та військовим керівництвом України. Ключовою політичною метою візиту є спроба перезапустити мирний процес, незважаючи на блокування з боку Москви, адже після Києва Дрісколл планує зустрічі з російськими чиновниками.

Дата публікації 12:14, 19.11.25 Кількість переглядів 41 Представники з Пентагону прибули до Києва відновити переговори щодо завершення війни

Окрім політичного складника, делегація обговорить масштабний обмін технологіями, зокрема у сфері FPV-дронів та автономного озброєння. США прагнуть перейняти український досвід, оскільки Україна є світовим лідером у виробництві FPV-дронів, випускаючи понад 1,5 млн одиниць на рік.

Як зауважують у медіа, цей візит сигналізує про зміну підходу Вашингтона: від суперечок до пошуку реальних політичних і технологічних шляхів для посилення оборони України та прискорення завершення війни, особливо враховуючи, що Трамп останнім часом зміцнив відносини із Зеленським і активніше підтримує зусилля Заходу.

Москва «готова» до продовження прямих переговорів, але є нюанси

Минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва буцімто відкрита до переговорів, але «Київ не готовий говорити».

Раніше тимчасовий повірений у справах РФ у Туреччині Олексій Іванов заявив, що Москва нібито готова до «продовження прямих переговорів з українською стороною» на стамбульському майданчику.

Москва «готова» до продовження прямих переговорів, але є нюанси / © Pixabay

«Російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією. І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відчиненими», — заявляв Іванов.

За його словами, для діалогу потрібна «політична воля з боку Києва». Іванов додав, що раніше РФ передала Україні «ряд пропозицій», зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн, але позитивної реакції не отримала.

Водночас у Кремлі повідомили, що наразі не ведуть переговорів зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, але готові прийняти його у будь-який час.

Окрім того, там вчергове наголосили, що буцімто не отримували від Києва інформації про намір поновити переговори.

У середу, 19 листопада, Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова прокоментувала повідомлення низки ЗМІ про те, що Вашингтон нібито таємно консультується з Кремлем щодо «дорожньої карти» припинення війни. За її словами на рівні МЗС РФ інформації про ці «угоди» немає.

Спланована операція Кремля: що стоїть за «таємним планом» США та РФ

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в етері Radio NV розповів, що «злив» інформації про секретний план Трампа є спланованою операцією російських спецслужб для маніпуляції. Експерт вважає, що Москва прагне створити ілюзію боротьби за мир, тоді як насправді веде екзистенційну війну на знищення України.

Водночас Самусь підкреслив, що Росія вдається до таких «переговорів» для отримання кращих умов та затягування часу через важкий економічний стан.

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь

«На жаль, американська сторона постійно клює на ці так звані переговори. Дмитрієв буде проштовхувати ті самі ідеї, які проштовхає Лавров. Тільки Лавров — це поганий поліцейський, а Дмітрієв — це добрий поліцейський. І коли Лавров посилає відверто Рубіо і зриваються ці зустрічі в Будапешті, то Дмитрієв знову намагається всунути якісь 28 пунктів. Потім можна зробити 3 000 пунктів, потім два пункти», — пояснив Самусь.

Проте, за словами експерта, РФ не відмовляється від своїх цілей, а саме від капітуляції України.

Водночас політолог Олег Постернак припускає, що спецпосланець Стів Віткофф намагається реанімувати мирну ініціативу Дональда Трампа, передає Фокус.

За його словами, зазначені в Axios «28 пунктів», ймовірно, є частиною значно ширшого пакета, оскільки адміністрація Трампа, очевидно, розширила його концепцію.

Постернак припускає, що цей розширений пакет, ймовірно, стосується залучення Росії до архітектури міжнародної безпеки, включаючи питання європейської безпеки, загальних гарантій для всіх сторін, а також майбутніх відносин між НАТО та Росією.

На думку політолога одна із можливих версій полягатиме в тому, що Вашингтон спробує «просунути цю програму», обійшовши найбільш чутливі для України питання.

Це може означати, що замість реального врегулювання ключових проблем, Захід запропонує лише призупинення бойових дій — фактичне замороження конфлікту.

Чому Путін погодиться на мирні перемовини

Час у війні не на боці РФ через критичний стан її економіки, зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов в етері Еспресо.

«На мою думку, остання інформація про стан російської економіки вказує на те, що час точно не на боці РФ. Україну далі підтримує колективний Захід та ЄС, а Росію ж ніхто не підтримує фінансово. Дуже великим питанням залишається те, яку саме інформацію про стан економіки Росії доносять Путіну. Ймовірно, сам він впевнений, що час працює на нього», — пояснив політолог.

За його словами, Путін може намагатися нав’язати свій «мирний план», інакше після припинення вогню йому доведеться відповідати перед росіянами та елітами.

«Я гадаю, що зараз Путін буде намагатись тиснути, щоб був підписаний хоч якийсь мир, але на їхніх умовах. Якщо ж цього не станеться, то після припинення бойових дій буде чимало запитань до самого Путіна. Не тільки від росіян, а й від еліт», — зауважив Леонов.

Водночас, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що переговори з Путіним нічого не дадуть. Господаря Кремля можна тільки силою змусити припинити війну.

«Нам треба змусити Путіна робити те, що цивілізований світ хоче, а не умовляти його припинити робити безчинство. Не працює. Працює тільки те, що називається кулаком по бридкій московитській фізіономії», — наголосив дипломат.

Раніше шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд розповів про ідеальний сценарій завершення війни в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.