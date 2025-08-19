Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Трампом та європейськими лідерами: головні акценти

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів важливі переговори з американським президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні у Вашингтоні були важливі перемовини. Багато питань обговорили з президентом Трампом. Довга бесіда в деталях: і щодо ситуації на полі бою, і щодо наших кроків для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та президентом США», — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

Окремо увага була приділена поверненню українських дітей, звільненню військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. За словами Зеленського, над цим питанням домовились працювати спільно.

Також президент США підтримав ідею проведення зустрічі на рівні лідерів для розв'язання найчутливіших питань.

Зеленський подякував усім учасникам зустрічі, серед яких були Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

«Сьогодні був важливий крок — демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну й обговорити все, що наблизить нас до реального миру та надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу», — підсумував він.

