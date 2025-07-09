Зеленський у Ватикані: що сказав про ймовірність зустріч із Путіним

Володимир Зеленський і Лев ХІV / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що його пропозиція про зустрі на рівні лідерів у Ватикані залишається відкритою.

Про це глава держави сказав за підсумками зустрічі з Папою Римським Левом ХІV.

«Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру», — зазначив він.

Реклама

Зеленський наголосив, що наразі лише РФ відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції.

Крім того, президент подякував Папі за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Сторони обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Володимир Зеленський і Лев ХІV

Також, на тлі процесу беатифікації глави УГКЦ митрополита Андрея Шептицького Зеленський розказав понтифіку про повагу в українському суспільстві до постаті Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри.

На завершення президент запросив Папу відвідати Україну.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, президент Володимир Зеленький зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані.

Це вже друга зустріч президента України і нового понтифіка. Перший раз Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся з Папою Левом після завершення інавгураційної меси, яка відбулася у неділю, 18 травня.