Зеленський у Женеві зустрівся з президентом Швейцарії: говорили про ППО, санкції та мир

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Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Женеви зустрівся з президентом Швейцарії Гі Пармеленом та подякував країні за підтримку України від початку повномасштабної війни.

За словами глави держави, окремо він висловив вдячність Швейцарії за готовність сприяти наближенню справедливого миру. Під час переговорів Зеленський поінформував швейцарського лідера про постійні російські атаки по українських містах та наголосив на потребі подальшого посилення системи протиповітряної оборони.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті та санкційний тиск на Росію. Зеленський зазначив, що українські далекобійні удари по військових цілях РФ змушують країну-агресора відчувати наслідки розв’язаної нею війни.

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Окрему увагу президенти приділили енергетичній співпраці. Український лідер підкреслив, що Швейцарія допомогла Україні пройти складний зимовий період, і Київ розраховує на подальшу підтримку партнерів.

«Дякую, Швейцаріє!» — підсумував Зеленський після переговорів.

Нагадаємо, що раніше Зеленський обговорив із Трампом переговори з Путіним: про що домовилися

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