Зеленський ухвалив стратегічне рішення щодо дронів: головні підсумки Ставки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Технологічної Ставки — стратегічної наради, присвяченої дроновим технологіям та їх виробництву в Україні.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

За словами глави держави, на Ставці було заслухано доповіді від військового командування, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та розвідки. Основна увага приділялася дронам — від фінансування до спрощення регуляторних процесів.

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«Ключова ціль — виробляти максимум саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст. З урахуванням розвитку технологій ворога», — наголосив президент.

Окрема доповідь була присвячена технологічним планам Росії. У відповідь на ці виклики Зеленський дав кілька доручень, які наразі залишаються нерозголошеними. Очікується, що результатом стане збільшення виробництва дронів безпосередньо в Україні.

Також президент окреслив важливість підтримки як державних підприємств, так і приватного бізнесу, щоб масштаб виробництва відповідав реальним умовам війни.

«Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни», — підкреслив Зеленський.

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В останні місяці Україна активізувала інвестиції у сферу безпілотників, зокрема в удосконалення перехоплювачів, ударних дронів і розвідки. Очікується, що вже найближчим часом нові розробки з’являться на передовій.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва та постачання компонентів для дронів-камікадзе Shahed.

До списку потрапили 52 фізичні особи — громадяни Російської Федерації — та 35 юридичних осіб: 34 з Росії й одна — з Китаю.

Також Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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Він висловив впевненість, що угода про Спецтрибунал дає реальні шанси засудити злочин агресії.