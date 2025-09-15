Зеленський: Україна має дешевші рішення проти “Шахедів”, ніж Patriot і винищувачі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна продовжує не лише стримувати російську агресію на фронті, а й системно обмежує можливості Кремля вести війну завдяки ударам по нафтовій інфраструктурі РФ. Окрему увагу він звернув на необхідність раціонального використання ресурсів у боротьбі з ворожими дронами.

Про це він заявив у традиційному щоденному зверненні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборона успішно поєднує військові дії з ударами по стратегічних об’єктах противника. За його словами, російська війна є “функцією нафти, газу та інших енергоресурсів”, тож завдання ударів по терміналах, нафтобазах і заводах суттєво обмежує здатність Кремля фінансувати агресію.

Він підкреслив, що міжнародні санкції та українські дії вже дають відчутний ефект: російська нафтова галузь зазнала значних втрат, а отже, і можливості вести війну стали меншими.

Зеленський також акцентував на боротьбі з дронами-камікадзе, якими Росія намагається атакувати українську інфраструктуру. Президент зазначив, що Україна розробила та застосовує «значно дешевші, більш масовані і системні рішення» для знищення “Шахедів” і “Герберів”, ніж використання дорогих систем Patriot чи винищувачів.

“Ми маємо ефективні способи протидії без потреби витрачати десятки мільйонів доларів на кожен запуск. Це зберігає ресурси й дозволяє діяти масштабно”, — підкреслив він.

Глава держави закликав партнерів і надалі посилювати санкційний тиск на російську нафтову галузь, адже це безпосередньо впливає на здатність Москви продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Як відомо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.