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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський: Україна пропонувала Росії тишу в небі — що відповіла РФ

Зеленський заявив, що РФ відкидала будь-які пропозиції з встановлення режиму тиші — як на суходолі, так і в небі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що повністю підтримує американську пропозицію негайного припинення вогню.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 5 серпня.

Водночас, Зеленський нагадав, що Україна пропонувала багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Проте Путін кожного разу відкидав можливість миру.

«Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі — відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно — відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били „шахедами“, вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах», — сказав він.

Зеленський нагадав, що жодного дня повномасштабного вторгнення росіяни не припиняли терору проти цивільних, і жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті

Він наголосив, що першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати і убивати.

«Якби не це, війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу — на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно, один із ключових санкційних треків — проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в якій розповів про посилення російських ударів.

Раніше у виданні Bloomberg повідомили, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.

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