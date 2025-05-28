Зеленський: Україні відомо про наміри США щодо співпраці з Росією — це можливо за однієї умови

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє інформацією про підготовку до потенційного відновлення економічного співробітництва між Сполученими Штатами та Росією. Втім, він наголосив, що такі процеси неможливі під час активної фази війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

“Нам щось про це відомо. У них були серйозні економічні відносини до початку війни. Є, напевне, напрацювання якихось майбутніх проєктів. Але я думаю, що це просто неможливо під час війни”, – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про можливу реалізацію ініціатив, озвучених Дональдом Трампом.

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Глава держави підкреслив, що не лише втрати серед українців, а й економічні інтереси впливають на бажання деяких міжнародних гравців завершити війну.

“Є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась. Тому, напевне, це одне із ключових завдань – припинення вогню. <…> Є й інші причини – економічні. Не тільки втрати українців бентежать душі інших країн”, – зауважив Зеленський.

Президент також наголосив, що офіційний Київ не сприйматиме відновлення формату “бізнесу як завжди” між Заходом і Росією до завершення бойових дій.

“Ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку ми не будемо це сприймати. Думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства”, – зазначив він.

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