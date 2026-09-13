Зеленський увійшов до топ-50 найвпливовіших євреїв світу: хто очолив список

Обличчя українського опору: Jerusalem Post включив Зеленського до рейтингу найвпливовіших євреїв світу / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський посів 21-ше місце у списку 50 найвпливовіших євреїв світу 2026 року за версією The Jerusalem Post.

Про це йдеться на сайті ізраїльського видання.

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Перше місце у списку видання віддало зятю Трампа і його раднику Джареду Кушнеру та дружині Кушнера, дочці президента США Іванці Трамп. Другим у рейтингу названо прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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«Володимир Зеленський: єврейський президент, який став обличчям українського опору… Президент України Володимир Зеленський ніколи не надавав особливого значення своїй єврейській ідентичності. Можливо, це найбільш єврейська риса в ньому», — зазначають у The Jerusalem Post.

У виданні нагадали, що дід Володимира Зеленського захищав Україну від нацистів під час Другої світової війни, і що багато членів родини Зеленського загинули під час Голокосту.

Також журналісти нагадали, що Зеленський у кількох інтерв’ю заявив, що його дід по батьківській лінії був єдиним членом його найближчої родини, який пережив Голокост.

«Коли росіяни говорять про неонацистів і вказують на мене, я просто відповідаю, що втратив усю свою родину під час війни, адже всіх їх знищили під час Другої світової війни», — розповідав Володимир Зеленський.

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Водночас, видання зауважує, що Зеленський схоже, не є релігійним і не сповідує іудаїзм.

«Зеленський показав світові, що означає бути мужнім та справжнім лідером перед обличчям повномасштабної атаки. Зіткнувшись з антисемітизмом та безглуздими звинуваченнями Кремля у неонацизмі, чи є краща протидія, ніж дозволити своїм лідерам говорити самим за себе», — додали у The Jerusalem Post.

Нагадаємо, що у 2022 році Зеленський очолював цей рейтинг The Jerusalem Post, посівши перше місце після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Зеленський розкрив головну перевагу України на переговорах.

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