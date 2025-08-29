Зеленський узаконив термін "рашизм": що це значить

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає засади державної політики національної пам’яті. Цей документ закріплює історичну пам’ять як одну з ключових складових національної безпеки.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13273.

Закон уперше на державному рівні дає офіційні визначення важливих понять:

«війна за Незалежність України»

«національна пам’ять»

«історична антиукраїнська пропаганда»

«злочини проти Українського народу»

Особлива новація — закріплення терміну «рашизм». Він визначається як гібридна, тоталітарна ідеологія, що поєднує в собі російський шовінізм, імперіалізм, а також елементи комуністичних і нацистських практик.

Що ще змінює закон?

Документ також врегульовує статус Українського інституту національної пам’яті, надаючи йому статус центрального органу виконавчої влади. Це забезпечить стабільне фінансування та ефективну діяльність інституту.

Серед інших важливих нововведень:

Правила перейменування: встановлюються чіткі правила для найменування та перейменування вулиць і закладів, а також вводиться мораторій на зміну назв на 10 років.

Механізм деколонізації: у разі бездіяльності місцевої влади, рішення про перейменування або демонтаж пам’ятників ухвалюватимуть голови громад або обласні адміністрації.

Державні нагороди: відзнаки, що вручалися борцям за незалежність у ХХ столітті Українською Народною Республікою (УНР) та Українською головною визвольною радою (УГВР), тепер прирівняні до державних нагород.

