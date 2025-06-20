Зеленський вдарив санкціями по 111 причетних до виробництва дронів РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти 111 осіб — 56 фізичних та 55 юридичних, причетних до виробництва і постачання російських безпілотників.

Про це свідчить указ №415 на офіційному сайті президента.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)», — йдеться в тексті указу Зеленського.

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Так, під нові санкції потрапили компанії, пов’язані з російськими дронами «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронами та «Алабуга Машинері», а також постачальники компонентів для компанії «Кронштадт».

Ці обмеження стосуються і фігурантів схем обходу міжнародних санкцій, зокрема щодо товарів подвійного призначення. Серед підсанкційних — суб’єкти з Росії, Китаю та Білорусі. Йдеться про білоруське підприємство «Завод точної електромеханіки» і шість китайських команій: «Шаньдун Сіньїлю Інтернешнл Трейд», «Шеньчжень Фулінь Те Трейдинг», «Елайн Трейдинг» (Гонконг). «Мей Сінь Електронік» (Гонконг), «Хадсунд Інтернешнл Текнолоджі Лімітед» (Гонконг), «Хайтера Ком’юнікейшнз Лімітед» (Гонконг).

У додатку до указу йдеться, що санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, які стосуватимуться громадян РФ та пов’язаних із нею структур, що працюють на війну проти України. Йдеться, зокрема, про фінансистів, пропагандистів та мафію.

До слова, після завершення саміту G7 уряд Канади повідомив про запровадження санкцій щодо російських фізичних та юридичних осіб, суден «тіньового флоту». Зокрема, під санкції потрапила ексдружина президента РФ Людмила Путіна.