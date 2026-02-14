Зеленський вдруге за день "підколов" Орбана: за що "подякував" угорському прем'єру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У суботу, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський вдруге за день зробив гострий випад на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловивши йому іронічну «подяку».

Угорського прем’єра Зеленський знову згадав на церемонії вручення премії імені Евальда фон Кляйста на полях Мюнхенської безпекової коференції.

Український президент, отримуючи цю нагороду, виголосив коротку, ввічливу промову подяки, назвавши імена кількох європейських лідерів, та сказавши, що український народ, від імені якого він отримав нагороду, добре їх знає та пам’ятає їхню підтримку.

Після цього він окремо згадав прем’єр-міністра Угорщини.

«Я навіть хочу подякувати Віктору [Орбану]. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі. По-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими як він — людиною, яка наче забула про слово „сором“, — пояснив Володимир Зеленський.

Раніше український президент у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор [тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан] може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

У відповідь угорський прем’єр вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз у своєму дописі на платформі Х.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини, який на парламентських виборах у квітні цього року буде намагатися зберегти свою посаду, назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до Європейського Союзу».

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, що Угорщина заблокує вступ України до ЄС на 100 років.

У відповідь очільник МЗС України Андрій Сибіга різко заявив, що плани угорського прем’єра приречені на провал, оскільки «господар Орбана» у Москві не протягне ще 100 років.