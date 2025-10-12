ТСН у соціальних мережах

Політика
587
1 хв

Зеленський вдруге за два дні говорив із Трампом: про що домовилися

Трамп і Зеленський говорили «дуже продуктивно» вдруге за два дні.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
"Трамп і Зеленський: Другий дзвінок за 48 годин. Що насправді обговорюють?

«Трамп і Зеленський: Другий дзвінок за 48 годин. Що насправді обговорюють? / © ТСН

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 жовтня, вдруге за два дні мав телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це глава української держави повідомив у соцмережах.

«Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова», — сказав він.

Зеленський був не багатослівний, говорячи про розмову з Трампом. Судячи з його поста, сторони обговорили посилення української ППО і стан енергетики на тлі зростаючих російських атак.

«Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються», — написав Зеленський.

Зауважимо, що вчора Володимир Зеленський назвав свою розмову з Трампом «дуже продуктивною». За інформацією видання Axios, вчора український і американський лідери обговорили можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.

