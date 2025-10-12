- Дата публікації
Зеленський вдруге за два дні говорив із Трампом: про що домовилися
Трамп і Зеленський говорили «дуже продуктивно» вдруге за два дні.
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 жовтня, вдруге за два дні мав телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це глава української держави повідомив у соцмережах.
«Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова», — сказав він.
Зеленський був не багатослівний, говорячи про розмову з Трампом. Судячи з його поста, сторони обговорили посилення української ППО і стан енергетики на тлі зростаючих російських атак.
«Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються», — написав Зеленський.
Зауважимо, що вчора Володимир Зеленський назвав свою розмову з Трампом «дуже продуктивною». За інформацією видання Axios, вчора український і американський лідери обговорили можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.