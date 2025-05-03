Зеленський відмовився від путінського перемир'я на 9 травня: як відреагували в Кремлі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля нахабно заявив, мовляв, “чекає від Києва прямих заяв, а головне — дій”. І словом не обмовившись про те, як Москва не дотримується обіцянок, Пєсков накинувся на Київ. Нібито, каже він Росія прагне “деескалації ситуації у святкові дні” і чекає цього від України.

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З його слів, “перемир’я” від 7 до 10 травня на честь "Дня перемоги", "є перевіркою готовності української сторони шукати рішення для досягнення миру”.

Не втримався Пєсков і прокоментував те, що ЗСУ візьмуть участь у військовому параді у Великій Британії. Мовляв, це “блюзнірство”.

Заяви України про перемир’я Путіна

Кілька днів тому “фюрер” РФ Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію, наголосивши, що це “чергова спроба маніпуляцій”.

Окрім того, Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на травневе перемир’я Путіна. З його слів, це частина дипломатичної гри Москви, театральна постановка з боку диктатора.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав справжній намір диктатора РФ. Зі слів українського дипломата, за цим стоїть небажання закінчити війну.

Дата публікації 19:36, 02.05.25 Кількість переглядів 3 Нарешті! США готують варіанти тиску на Росію!