Зеленський: відновлення "Дружби" не відрізняється від зняття санкцій з РФ

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання відновлення нафтопроводу «Дружба» полягає не в датах ремонту, а у самій суті: чи готова Європа відновити імпорт російської нафти.

Про це глава держави сказав під час бесіди з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

Глава держави зауважив, що питання функціонування «Дружби» має глобальне значення: чи продаватимемо ми російську нафту взагалі, чи ні. З його слів, відновлення нафтопроводу «Дружба» не відрізняється від зняття санкцій з РФ.

«Тому що мене змушують відновити нафтовий трубопровід. Чим це відрізняється від зняття санкцій з „рускіх“? Чому ми можемо в одному випадку казати США, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через „Дружбу“ ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій», — зазначив президент.

Що відомо про конфлікт щодо «Дружби»

Між Україною та Угорщиною триває напружена дискусія щодо роботи нафтопроводу «Дружба», яким здійснюється транзит російської нафти до країн Центральної Європи.

Через це угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба».

Зі свого боку в МЗС України наголосили, що угорці не мають офіційного статусу делегації, а приїхали як звичайні туристи за безвізом.

Президент України Володимир Зеленський теж не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що угорська делегація, яка самовільно приїхала до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», повинна була складатися з п’яти осіб. Однак один із її членів, який має український паспорт, не наважився перетнути кордон з Україною через страх перед мобілізацією.