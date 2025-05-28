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Зеленський відповів, чого найбільше не вистачає українському війську
Президент наголосив, що саме від наявності коштів залежить здатність України дати технологічну відповідь Росії та наблизити перемогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною потребою української армії сьогодні є не лише зброя, а стабільне й достатнє фінансування.
Про це він сказав 27 травня під час зустрічі з журналістами.
«Як Захід може допомогти Україні? Ми даємо те, що можемо. І хочемо дати більше. Але у нас немає більше. Чи нам це потрібно? Я думаю, що нам потрібна підтримка, фінансова підтримка», — наголосив Зеленський.
На думку глави держави, ключовим питанням є не технічні обмеження чи тип озброєння, а саме обсяг коштів: «Це питання не технологій і не обмежень на далекобійну зброю. Це — питання фінансування».
Президент наголосив, що Україна витрачає більше за місяць на власне оборонне виробництво, ніж отримує річних прямих дотацій. Він запропонував альтернативу — використовувати заморожені російські активи: «Це не про податки. Що таке податки? Це три мільярди на рік. А є російські активи з країни, яка принесла війну».
За його словами, наявність коштів дозволить Україні не лише посилити оборону, а й створити технологічну відповідь на ракетні загрози з боку РФ: «Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Усі ці їхні ракети — ми знайдемо відповідь».
Також Зеленський підкреслив важливість зниження прибутків Росії від енергетики: «Якщо у Путіна не буде грошей, він не вироблятиме такий обсяг зброї».
Нагадаємо, Зеленський заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін викликає більше роздратування в адміністрації США, ніж він сам.
На думку президента, в Білому домі це розуміють і саме через це більше занепокоєні позицією російського лідера. Зеленський наголосив, що «як би не виглядала публічна риторика, в цілому Білий дім усвідомлює: Путін точно не хоче нічого завершувати так, як цього хочуть Сполучені Штати».