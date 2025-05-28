Зеленський відповів, чого найбільше не вистачає українському війську

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною потребою української армії сьогодні є не лише зброя, а стабільне й достатнє фінансування.

Про це він сказав 27 травня під час зустрічі з журналістами.

«Як Захід може допомогти Україні? Ми даємо те, що можемо. І хочемо дати більше. Але у нас немає більше. Чи нам це потрібно? Я думаю, що нам потрібна підтримка, фінансова підтримка», — наголосив Зеленський.

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На думку глави держави, ключовим питанням є не технічні обмеження чи тип озброєння, а саме обсяг коштів: «Це питання не технологій і не обмежень на далекобійну зброю. Це — питання фінансування».

Президент наголосив, що Україна витрачає більше за місяць на власне оборонне виробництво, ніж отримує річних прямих дотацій. Він запропонував альтернативу — використовувати заморожені російські активи: «Це не про податки. Що таке податки? Це три мільярди на рік. А є російські активи з країни, яка принесла війну».

За його словами, наявність коштів дозволить Україні не лише посилити оборону, а й створити технологічну відповідь на ракетні загрози з боку РФ: «Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Усі ці їхні ракети — ми знайдемо відповідь».

Також Зеленський підкреслив важливість зниження прибутків Росії від енергетики: «Якщо у Путіна не буде грошей, він не вироблятиме такий обсяг зброї».

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін викликає більше роздратування в адміністрації США, ніж він сам.

На думку президента, в Білому домі це розуміють і саме через це більше занепокоєні позицією російського лідера. Зеленський наголосив, що «як би не виглядала публічна риторика, в цілому Білий дім усвідомлює: Путін точно не хоче нічого завершувати так, як цього хочуть Сполучені Штати».