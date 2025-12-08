Зеленський відповів, чи довіряє Трампу і США вести мирні переговори

Зеленський визнав розбіжності з Трампом щодо завершення війни / © Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами на борту літака дорогою з Лондона до Брюсселя.

Зеленського запитали, чи довіряє він Трампу під час переговорів, «тому що європейці кажуть, що не дуже».

«Європейці всі по-різньому кажуть. Багато європейців, багато думок, ви це знаєте. Є європейці деякіі, які проросійські. Ви також знаєте цих людей, які блокують Україну. А є дуже проамериканські і вірять в Америку», — каже глава держави.

Зеленський наголосив, що Америка — сильний партнер. На його думку, президент Трамп точно хоче закінчити війну — «і це факт». Але у Трампа своє бачення.

«Ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша батьківщина», — зазначив він.

Також Зеленський похвалив зятя Трампа Джареда Кушнера, який днями літав до Москви разом зі Стівом Віткоффом на переговори з Путіним.

«Те, що я бачу зараз в переговорній групі, я бачу, як старається дуже Джаред. Так, вони працюють з Віткоффом. Є багато, ви знаєте, переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилася. Це не гра з боку Сполучених Штатів. Просто ви знаєте, коли дуже складно, коли немає електрики, коли втомленість то, що всі хочуть, щоб війна закінчилась. Але для нас важливе — як, на яких засадах, щоб не було ризику повторення війни, бо Росії ми не віримо. І тому ми хочемо відповідь на кожну таку деталь», — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що американський мирний план скоротився з 28 до 20 пунктів.