- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2302
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський відповів, чи готова Україна до поступок щодо Криму і окупованих територій
Водночас глава держави заявив про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та гуманітарну ситуацію.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за послідовну позицію щодо невизнання російської анексії Криму.
Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.
“Підтримую Статут ООН. Підтримую, що Крим – це Україна. Крим — він український півострів. Я підтримую територіальну відчуженість України. Ми не визнаємо окуповані, тимчасово окуповані території російськими. Крим є український”, — заявив Зеленський, посилаючись на слова Ердогана.
За словами президента, ця позиція Туреччини залишається стабільною й відображає ставлення більшості країн світу:
“Він завжди це підтримує. Я за це вдячний. Ось ця позиція — в мене така, у нього така, у більшості світу така позиція”.
Зеленський також наголосив, що жодні мирні переговори не можуть передбачати поступки у питаннях територіальної цілісності України.
“Ми не можемо обговорювати територіальні питання — це означало б порушення нашої Конституції”, — наголосив він.
Водночас глава держави заявив про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та гуманітарну ситуацію там, однак підкреслив: юридично Україна не визнає ці території російськими — і це є його “непохитною позицією”.
Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина виступає за припинення вогню в Україні та встановлення справедливого миру, а тому активізувала свої зусилля щодо цього.