Зеленський відповів, чи готова Україна до поступок щодо Криму і окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за послідовну позицію щодо невизнання російської анексії Криму.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.

“Підтримую Статут ООН. Підтримую, що Крим – це Україна. Крим — він український півострів. Я підтримую територіальну відчуженість України. Ми не визнаємо окуповані, тимчасово окуповані території російськими. Крим є український”, — заявив Зеленський, посилаючись на слова Ердогана.

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За словами президента, ця позиція Туреччини залишається стабільною й відображає ставлення більшості країн світу:

“Він завжди це підтримує. Я за це вдячний. Ось ця позиція — в мене така, у нього така, у більшості світу така позиція”.

Зеленський також наголосив, що жодні мирні переговори не можуть передбачати поступки у питаннях територіальної цілісності України.

“Ми не можемо обговорювати територіальні питання — це означало б порушення нашої Конституції”, — наголосив він.

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Водночас глава держави заявив про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та гуманітарну ситуацію там, однак підкреслив: юридично Україна не визнає ці території російськими — і це є його “непохитною позицією”.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина виступає за припинення вогню в Україні та встановлення справедливого миру, а тому активізувала свої зусилля щодо цього.