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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відповів, чи готова Україна надати дронові технології партнерам

Зеленський закликав країни ЄС, США та інших партнерів інвестувати в українську ППО та дрони.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Український сектор дронів має один із найвищих рівнів розвитку у світі, і держава готова ділитися цими технологіями з міжнародними партнерами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення України (URC).

«Ми повинні дійти такої точки, у якій українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть понад 30 країн та допомагатимуть сотні компаній не лише з України, але також з Європи, Сполучених Штатів та інших», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має одні з найрозвиненіших у світі технологій у сфері дронів — як наступальних, так і оборонних.

«Україна має одні з найбільш просунутих у світі дронових технологій як для наступу, так і для оборони. І ми готові поділитися цією експертизою та цими технологіями з нашими партнерами. Україна потребує інвестицій, ви потребуєте навичок», — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав двох союзників Путіна та попередив про загрозу, що насувається. Він також пояснив, чого домагається Путін атаками по Україні.

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