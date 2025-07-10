Зеленський відповів, чи готова Україна надати дронові технології партнерам

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Український сектор дронів має один із найвищих рівнів розвитку у світі, і держава готова ділитися цими технологіями з міжнародними партнерами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення України (URC).

«Ми повинні дійти такої точки, у якій українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть понад 30 країн та допомагатимуть сотні компаній не лише з України, але також з Європи, Сполучених Штатів та інших», — зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна має одні з найрозвиненіших у світі технологій у сфері дронів — як наступальних, так і оборонних.

«Україна має одні з найбільш просунутих у світі дронових технологій як для наступу, так і для оборони. І ми готові поділитися цією експертизою та цими технологіями з нашими партнерами. Україна потребує інвестицій, ви потребуєте навичок», — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав двох союзників Путіна та попередив про загрозу, що насувається. Він також пояснив, чого домагається Путін атаками по Україні.