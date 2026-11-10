Зеленський відповів, чи готовий пробачити росіян і Путіна за війну

Зеленський відповів, чи готовий пробачити росіян за війну: що сказав президент / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський відповів, чи готовий пробачити росіян за війну

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 10 листопада.

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«Прощення — це, звісно… Я не певен, що воно справді потрібне. Вони не розуміють, що вони агресори», — наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що росіяни мають усвідомити масштаб заподіяної шкоди. Йдеться не лише про зруйновані міста та інфраструктуру, а й про вбитих людей, катування, мародерство та інші злочини.

«Чи зміг би я пробачити Путіна в останній день свого життя? Ні», — відповів Зеленський.

На думку президента, все злочини РФ мають отримати належну правову оцінку, а винні повинні понести покарання.

Зеленський розмежував російську національність і відповідальність за війну

Водночас глава держави наголосив, що не можна ототожнювати всіх людей російського походження з політикою Кремля. За його словами, в Україні живуть громадяни різних національностей, зокрема й росіяни, які вважають Україну своєю батьківщиною.

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Зеленський також згадав про росіян, які виступили проти політики Володимира Путіна та засудили агресію проти України.

«Одна річ — національність, друга річ — громадянство. Українці різних національностей — це все одно українці. Це наша рідна країна, і ми боронимо її», — сказав президент.

Зеленський запевнив, що Україна прагне завершення війни, однак для цього Росія має припинити агресію та перейти до дипломатичного врегулювання.

«Не ми цю війну починали. І ми просимо тільки одного: щоб агресор зупинився і вдався до дипломатії. Мені здається, для нас усе абсолютно ясно», — підсумував глава держави.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готує масштабний план на зиму.

Також він підсумував перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

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