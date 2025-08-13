- Дата публікації
Зеленський відповів, чи готовий віддати Донбас в обмін на мир
Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу і щодо так званого «обміну територій» не змінилася.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що його позиція щодо так званого «обміну територій» не змінилася — він продовжує наполягати, що територія України незмінна.
Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.
Зеленський заявив, що його позиція про те, що Україна не віддасть Донбас Росії, не змінилася.
«Щодо моєї позиції — вони не змінилась. Тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави незмінна, не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання», — заявив він.
Зеленський наголосив, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без українців і всупереч Конституції України.
Зі свого боку Мерц сказав, що Україна готова обговорювати питання, пов’язані з територіями. Водночас юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається як частина переговорів.
«Україна готова до перемовин, також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється», — зазначив кенцлер Німеччини
Раніше президент Зеленський заявив, що Путін блефує перед зустріччю на Алясці, а також розкрив головну умову для завершення війни.