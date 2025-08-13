ТСН у соціальних мережах

Зеленський відповів, чи готовий віддати Донбас в обмін на мир

Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу і щодо так званого «обміну територій» не змінилася.

Зеленський під час візиту до Німеччини

Зеленський під час візиту до Німеччини / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський запевнив, що його позиція щодо так званого «обміну територій» не змінилася — він продовжує наполягати, що територія України незмінна.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Зеленський заявив, що його позиція про те, що Україна не віддасть Донбас Росії, не змінилася.

«Щодо моєї позиції — вони не змінилась. Тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави незмінна, не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання», — заявив він.

Зеленський наголосив, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без українців і всупереч Конституції України.

Зі свого боку Мерц сказав, що Україна готова обговорювати питання, пов’язані з територіями. Водночас юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається як частина переговорів.

«Україна готова до перемовин, також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється», — зазначив кенцлер Німеччини

Раніше президент Зеленський заявив, що Путін блефує перед зустріччю на Алясці, а також розкрив головну умову для завершення війни.

