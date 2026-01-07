Зеленський відповів, чи може Україна розраховувати на "ядерну парасольку"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ядерної зброї або поширення так званої ядерної парасольки на Україну не перебуває на порядку денному переговорів із партнерами.

Про це глава держави розповів українським журналістам.

“Про ядерну зброю не йдеться”, – наголосив глава держави, відповідаючи на запитання щодо можливих гарантій безпеки з боку Великої Британії та Франції.

Реклама

За словами Зеленського, Україна разом із європейськими партнерами та Сполученими Штатами обговорює ширший комплекс безпекових гарантій. Йдеться як про захист континенту загалом, так і про конкретні напрями оборони України.

“Ми обговорюємо і континент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек – протиповітряна оборона, а також посилення нашої армії”, – сказав президент.

Окремо він наголосив на важливості фінансової підтримки українських військових.

“А також фінансування додаткове для особового складу. Це для нас дуже важливо для наших бригад. Комплектованість цих бригад була високого відсотку”, – підкреслив Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.