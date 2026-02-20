ТСН у соціальних мережах

Зеленський відповів, чи піде на вибори, та назвав головну умову їх проведення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у своїй участі в майбутніх виборах, та наголосив, що голосування можливе лише після закінчення війни та надання надійних безпекових гарантій.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо своєї участі в майбутніх президентських виборах, проте категорично наголошує, що будь-яке голосування у країні відбудеться винятково після закінчення бойових дій.

Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

Чому Росія вимагає швидких виборів

За словами Зеленського, Москва активно наполягає на якнайшвидшому проведенні виборчого процесу в Україні, і мета Кремля тут цілком очевидна — російська влада просто хоче усунути його від керівництва країною. Зеленський підкреслив, що в умовах повномасштабного вторгнення, коли мільйони людей виїхали за кордон або живуть в окупації, а міста постійно обстрілюються, організувати нормальне волевиявлення неможливо.

«Будьмо чесними — росіяни просто хочуть замінити мене… Ніхто не хоче виборів під час війни. Всі бояться їхнього руйнівного впливу», — заявив президент.

Гарантії безпеки та європейські війська

Український лідер зазначив, що проведення виборів у майбутньому стане можливим лише за однієї ключової умови: якщо західні союзники нададуть Києву дійсно надійні гарантії безпеки, які унеможливлять нові російські атаки. Одним із таких кроків має стати розгортання європейських військових контингентів на території України в разі досягнення домовленостей про припинення вогню.

Водночас Київ наполягає, щоб сили партнерів розміщувалися не десь у глибокому тилу, а безпосередньо поблизу зони бойових зіткнень для реального стримування агресора.

«Ми б хотіли, щоб контингент був ближче до лінії фронту. Звісно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звісно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли разом з нами на лінії фронту», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України змінив риторику щодо свого політичного майбутнього та назвав умови, за яких готовий знову балотуватися. У розмові з журналістами Зеленський припустив, що будь-які вибори можуть відбутися в умовах «крихкого припинення вогню».

