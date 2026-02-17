Зеленський відповів, чи погодяться українці на вихід ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українці відкинуть будь-який мирний план, який вимагатиме від ЗСУ залишити утримувані території Донбасу та фактично передати їх Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios.

Позиція щодо територіальних поступок

Зеленський наголосив, що будь-яка фінальна домовленість має бути винесена на загальнонаціональний референдум. Проте поступки суверенітетом на сході країни неприйнятні для суспільства. Також він підкреслив, що емоційно народ не пробачить владі чи міжнародним партнерам відмову від власних громадян і земель.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мені, вони не пробачать [США]», — заявив президент.

За його словами, українці не зрозуміють вимогу віддати додаткові території, оскільки це «частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля». Водночас він припустив, що суспільство може підтримати варіант «заморожування» поточної лінії фронту.

«Я думаю, що якщо ми включимо до документа… що ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це [на] референдумі», — розповів Зеленський.

Президент прокоментував роботу американських посередників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які транслюють позицію про «щире бажання РФ припинити війну». Зеленський порадив їм не намагатися «продати» українцям бачення миру, яке вони сприймуть як поразку. Він також назвав «несправедливими» публічні заклики Дональда Трампа до поступок винятково з боку України, а не агресора.

«Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення», — зазначив Зеленський, додавши, що шлях до тривалого миру не може полягати в «даруванні перемоги» Володимиру Путіну.

Стан переговорів у Женеві та Абу-Дабі

За словами Зеленського, головною точкою тертя в Женеві є статус Донбасу. Американська сторона запропонувала ідею демілітаризованої «вільної економічної зони» на територіях, які зараз утримує Україна (близько 10% регіону). Президент готовий обговорити виведення військ, але закликав Росію відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув претензії Кремля на суверенітет над цією зоною.

Найпродуктивнішими президент назвав військові переговори в Абу-Дабі, де сторони попередньо узгодили механізм моніторингу припинення вогню за допомогою американських безпілотників.

Ризики затягування часу

Президент висловив побоювання щодо нового очільника російської делегації Володимира Мединського. Зеленський зауважив, що російська сторона може використовувати «філософствування про історичне коріння» для затягування часу.

«У нас немає часу на все це лайно. Тому ми повинні вирішувати і повинні завершити війну», — підсумував глава держави.

На завершення Зеленський не виключив, що в разі досягнення домовленостей нові президентські вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом щодо мирної угоди.

Що відомо про переговори в Женеві

У вівторок, 17 лютого, в Женеві завершився перший день тристоронніх консультацій, під час якого сторони зосередилися на обговоренні конкретних механізмів врегулювання конфлікту. Як розповів секретар РНБО Рустем Умєров, після загальної спільної частини учасники продовжили роботу в окремих групах за напрямами.

На переговорах помітили делегації Франції та Британії. Такий формат може свідчити про пошук компромісної моделі подальших консультацій.

Зустріч відбувається на тлі суттєвих змін у складі переговорних груп, що свідчить про зміну тактики сторін.

За інформацією джерел РФ, тристоронні переговори тривали понад 6 годин, а за підсумками першого дня зустрічей жодних заяв від очільника російської делегації не передбачено. Тож російська сторона наразі утримується від публічних коментарів щодо перебігу та результатів переговорів.