Зеленський відповів, чи погодиться на «трампове» енергетичне перемир’я

Зеленський оцінив ініціативу Трампа про енергетичне припинення вогню / © Офіс президента України

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Україна підтримує енергетичне перемир'я з РФ і очікує на деталі від американської сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте.

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За словами глави держави, він обговорив з цими лідерами енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп.

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Зеленський запевнив, що Україна підтримує припинення вогню. Водночас, він наголосив на важливості, щоб в Росії підтримали цю ініціативу. Наразі Зеленський очікує на деталі від американської сторони.

«З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру», — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

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Водночас, за даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, в української сторони на момент заяви Трампа не було інформації про погоджене «енергетичне перемир’я».

Зауважимо що минулого місяця Трамп уже оголошував енергетичне перемир’я. 14 вересня він похвалився, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного. Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. Ніякого перемир’я досягнути не вдалося.

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