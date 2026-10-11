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Зеленський відповів, чи погодиться на «трампове» енергетичне перемир’я
Україна готова до енергетичного припинення вогню, оголошеного Дональдом Трампом, але очікує відповідних кроків від Росії та деталей від США, заявив Зеленський.
Україна підтримує енергетичне перемир'я з РФ і очікує на деталі від американської сторони.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте.
За словами глави держави, він обговорив з цими лідерами енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп.
Зеленський запевнив, що Україна підтримує припинення вогню. Водночас, він наголосив на важливості, щоб в Росії підтримали цю ініціативу. Наразі Зеленський очікує на деталі від американської сторони.
«З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру», — підсумував він.
Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.
У відповідь Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.
Водночас, за даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, в української сторони на момент заяви Трампа не було інформації про погоджене «енергетичне перемир’я».
Зауважимо що минулого місяця Трамп уже оголошував енергетичне перемир’я. 14 вересня він похвалився, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного. Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. Ніякого перемир’я досягнути не вдалося.